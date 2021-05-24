Вильнюс, , 15:47 — REGNUM Аэропорты Литвы более не будут принимать самолёты, полёт которых проходит над Белоруссией. Такое решение приняло правительство страны на внеочередном заседании 24 мая.

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«Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолётов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии», — говорится в постановлении.

Кроме того, вылет самолётов, чей маршрут проходит через Белоруссию, также запрещён. Запрет вступит в силу 25 мая в 03:00 по местному времени (совпадает с московским), уточнил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Поводом стал инцидент с экстренным приземлением в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

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