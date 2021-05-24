Москва, , 15:38 — REGNUM Проверки бизнеса, которые в РФ проводят представители контролирующих органов, нельзя оценивать как исключительно негативное явление. Об этом 24 мая заявил заместитель главы Ростехнадзора Александр Демин, выступая на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Не очень лестные отзывы звучат о проверках бизнеса. Я не могу с этим согласиться и предостерег бы коллег от демонизации проверок. Потому что проверки — это необходимый элемент контрольно-надзорной деятельности. Был тезис по поводу того, что у предпринимателей объем ответственности гораздо выше, чем у контролирующих лиц. Абсолютно верный тезис. Но я бы расширил его. Я бы не ограничивался ответственностью предпринимателей, которая прописана в административном законодательстве. Предприниматель в первую очередь отвечает за безопасность и жизнь работников, которые трудятся на его предприятии», — сказал Демин.

Иными словами, как пояснил Демин, проверки должны быть, но они должны быть более адресными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что снижение в России количества проверок предпринимателей не приводит ни к каким катастрофам.

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