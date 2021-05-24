Москва, , 15:38 — REGNUM Подача исков в суд юристами крупных компания Google — это нормальная практика. Одна из причин — показать свою статусность, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Google подала иск против Роскомнадзора. Компания считает незаконным требование заблокировать 12 ссылок на контент на YouTube, который российское ведомство сочло противоправным.

Судебные процессы — регулярная практика компаний «бигтеха», они решают вопросы в судах постоянно: друг с другом, с менее крупными конкурентами и с регуляторами.

По интернету гуляла даже картинка, изображающая схему, кто с кем судится: она создавала впечатление, что едва ли не каждый с каждым.

Поэтому у Google, как и у других компаний такого размера, существует настоящая армия очень опытных юристов, искушённых в судебных тяжбах самого разного рода.

Зачастую, когда судятся компании такого размера, им не столь важны победа или поражение, им важно показать другой стороне, что любые действия в их адрес не останутся безответными.

Например, компания тоже может изнурять тех, кто создаёт ей проблемы, исками, со всеми соответствующими затратами.

На курсе акций Google процесс против Роскомнадзора не отразится, поскольку масштаб вопроса не очень велик. Если бы аналогичный процесс вёлся в Америке, то влияние тоже было бы не слишком сильным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Google подала иск к Роскомнадзору из-за требования ведомства удалить 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами к несанкционированным акциям в январе 2021 года.

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