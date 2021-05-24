Кишинёв, , 15:41 — REGNUM Большинство жителей Молдавии не поддерживают вступление республики в блок НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 24 мая Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Согласно опубликованному отчёту, 55,3% респондентов заявили, что в случае проведения референдума в ближайшие выходные проголосовали бы против. За вступление в военный блок высказались только 25,1% опрошенных.

Кроме того, 12,3% респондентов заявили, что не стали бы участвовать в референдуме. Ещё 5,5% участников опроса заявили, что ничего не знают про НАТО.

Опрос проводили с 8 по 20 мая. В нём приняли участие 1187 человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, в январе 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столберг в ходе телефонного разговора с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что военный блок поддерживает «сотрудничество и помощь в модернизации институтов обороны и безопасности Молдавии».

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