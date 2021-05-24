Москва, , 15:37 — REGNUM Инцидент с приземлением в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair произошёл в рамках действующих правовых норм. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Абсолютно законный прецедент. Незаконно — это когда тебя принуждают, вылетело звено истребителей и посадили», — заявил Калашников.

«Законно ли это было сделано? Конечно, законно. На основании чего? На основании сообщения о теракте. Предложили борту присесть в этот аэропорт. Он присел. Ну, а дальше произошли определённые действия. Если говорить о юридической стороне дела, то всё здесь законно — никто не придерётся», — указал он.

Он напомнил также инцидент с президентом Боливии Эво Моралесом в 2013 году.

«Казалось бы, самолёт президента с экстерриториальной (зоной) на борту — и был посажен», — отметил он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.