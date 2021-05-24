Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге отмечается утяжеление течения болезни, вызываемой коронавирусной инфекцией, также увеличивается количество госпитализаций. Об этом 24 мая сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Красная зона» коронавирусного стационара Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы отмечаем утяжеление клинического течения новой коронавирусной инфекции. Увеличилось количество заболеваний, протекающих в форме пневмоний, увеличилось количество госпитализаций больных», — уточнила Чхинджерия.

В ведомстве считают, что рост заболеваемости ковидом в Петербурге связан с высокой активностью населения в праздничные дни, «с участием в массовых мероприятиях, в том числе, несанкционированных».

«И, самое главное, пренебрежение средствами общественной и индивидуальной профилактики: социальная дистанция, нарушение требований по соблюдению масочного режима», — отметила Ирина Чхиджерия.

Добавим, за прошедшую неделю общее количество активно больных нковидом в Петербурге увеличилось на 6,2%. Для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в регионе развернуто 5992 койки. Из них свободно 1126 коек, что составляет 18,8% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22%. На ИВЛ находятся 193 пациента.

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