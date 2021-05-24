Щёлково, Московская область, , 15:36 — REGNUM В Московской области произошёл пожар на территории ЗАО «Щёлковская птицефабрика», сообщает 24 мая пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Сигнал о возгорании поступил оперативным дежурным в 13:34. Сотрудники МЧС выехали на место пожара по адресу: городской округ Щёлково, деревня Осеево, улица Центральная, 29.

Уточняется, что загорелись деревянные паллеты и сэндвич панели. Территория фабрики не действующая, помещения находятся в аренде. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.