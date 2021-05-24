Афины , , 15:39 — REGNUM Власти Греции осуждают «акт государственного захвата воздушного судна, который не имеет прецедента». Об этом заявила пресс-секретарь правительства страны Аристотелия Пелони 24 маяв интервью радиостанции «Параполитика».

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Пелони комментирует вынужденную посадку пассажирского самолета в Белоруссии.

«То, что произошло, невероятно. Это, очевидно, будет обсуждаться в Европейском совете. За такое поведение должны быть последствия, — подчеркнула Пелони. — Европа должна послать сильный сигнал и показать, что она едина в отношении этого очень серьезного инцидента, который затрагивает вопросы демократии, верховенства права и прав человека».

Пелони добавила, что это принципиальный вопрос для ЕС.

Ранее премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис осудил эпизод с рейсом компании Ryanair, который следовал 23 мая по маршруту Афины — Вильнюс, и во время полета над Белоруссией получил от местных диспетчеров приказ совершить экстренную посадку в связи с сообщением о наличии на борту взрывного устройства. На севшем самолете бомбу не нашли, однако был арестовал находившийся на борту основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Этот канал активно участвовал в попытке свержения Александра Лукашенко в 2020 году.