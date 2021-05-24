Калуга, , 16:21 — REGNUM В Калуге в связи с задолженностью по заработной плате работникам ОАО «Калугатрансмаш» было возбуждено ещё одно уголовное дело и наложен арест на имущество одного из руководителей предприятия на сумму более 33 млн рублей. Об этом 24 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Прокурор области Константин Жиляков продолжает лично контролировать выплату долгов по заработной плате на данном предприятии. Представители надзорного органа провели встречи с работниками ОАО «Калугатрансмаш», в их интересах направили заявления в суд, по которым вынесены решения в пользу граждан. Задолженность по заработной плате погашена на сумму 19,5 млн рублей. Принимаются меры к трудоустройству высвобождающихся работников.

Как сообщало ИА REGNUM, долг по зарплате перед 311 сотрудниками предприятия «Калугатрансмаш» превысил 25 млн рублей. Основная проблема предприятия, ставшая причиной формирования долгов по зарплате, — это дефицит оборотных средств. Предположительно, задолженность по зарплате возникла из-за того, что один из конкурсов на поставку продукции РЖД завод не выиграл. Губернатор области Владислав Шапша попросил региональную прокуратуру оказать содействие в решении создавшейся проблемы.

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