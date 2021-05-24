Москва, , 15:39 — REGNUM Российское посольство запросило у властей Белоруссии сведения о гражданке России, предположительно задержанной после посадки лайнера авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил 24 мая в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

С задержанным белорусским гражданином, отметил Лавров, осталась в Минске его знакомая. С её отцом уже связались, также дипломаты РФ обратились в белорусский МИД с просьбой предоставить информацию о женщине и обеспечить к ней консульский доступ.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании в Минске подруги Романа Протасевича — основателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Вместе с Протасевичем девушка возвращалась из отпуска, их самолёт сел в белорусской столице из-за угрозы взрыва, которая оказалась ложной.

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