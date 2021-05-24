Иерусалим, , 15:36 — REGNUM Израильские партии «Кахоль Лаван» и «Еш Атид» достигли предварительного соглашения, заложив основу для создания нового правительства. Об этом 24 мая передает телеканал Arutz Sheva.

В совместном заявлении, опубликованном обеими сторонами, партии объявили, что добились прорыва в переговорах и разработали соглашение, в котором изложены основы для нового правительства.

«В конце встречи переговорщиков, которая началась сегодня утром, были достигнут значительный прорыв, стороны пришли к договоренности. Переговорные группы продолжат свои встречи», — говорится в заявлении сторон. Подчеркивается, что цель создания правительства важна и для лидера «Кахоль Лаван», министра обороны Бени Ганца, и для председателя «Еш Атид» Яира Лапида.

24 мая также стало известно, что лидер оппозиции Яир Лапид встретился днем ранее с председателем «Новой надежды» Гидеоном Сааром в рамках усилий по формированию нового правительства.