Свердловской филармонии создали фирменный стиль на основе звуковых волн
Екатеринбург, 24 мая, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Свердловская филармония получила новый фирменный стиль, сообщили в пресс-службе организации.
За основу визуального решения были взяты графические изображения звуковых волн. Новый дизайн, считает директор филармонии, должен отражать следующие смыслы и ценности: «доступность классической музыки, отсутствие препятствий, возможность для каждого соприкоснуться с классическим музыкальным искусством».
Фирменный стиль станет основой для оформления всех материалов, связанных с филармонией. Дизайн создали в агентстве «Восход».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее дизайнеры разработали авангардный фирменный стиль для парка Маяковского в Екатеринбурге.
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