Екатеринбург, 24 мая, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Свердловская филармония получила новый фирменный стиль, сообщили в пресс-службе организации.

Пресс-служба филармонии Новый логотип Свердловской филармонии

За основу визуального решения были взяты графические изображения звуковых волн. Новый дизайн, считает директор филармонии, должен отражать следующие смыслы и ценности: «доступность классической музыки, отсутствие препятствий, возможность для каждого соприкоснуться с классическим музыкальным искусством».

Фирменный стиль станет основой для оформления всех материалов, связанных с филармонией. Дизайн создали в агентстве «Восход».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дизайнеры разработали авангардный фирменный стиль для парка Маяковского в Екатеринбурге.

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