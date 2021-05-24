Москва, 24 мая, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Артисты должны нести ответственность перед аудиторией за своё поведение и поступки. Об этом заявила певица Манижа, представлявшая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», комментируя сообщения о том, что солист итальянской группы Måneskin якобы употреблял наркотики в прямом эфире.

Pavel Vagapov diplomatru Манижа

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Она подчеркнула, что не поддерживает такое поведение.

«Мне кажется, что неправильно употреблять. Особенно когда ты делаешь это публично, — подчеркнула она в беседе с РЕН ТВ. — Мое мнение — мы должны всё-таки нести ответственность перед нашей аудиторией за наши поступки».

Манижа добавила, что у итальянских музыкантов много фанатов среди подростков, которым они подают «не совсем правильный» пример.

Напомним, после публикации кадров видеотрансляции песенного конкурса «Евровидение», пользователи соцсетей заподозрили солиста группы Måneskin, победившей в шоу, в употреблении наркотиков. На видео он наклоняется к столу и совершает движение, будто принимает запрещённые вещества.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дамиано опроверг все обвинения, заявив, что готов сдать наркологический тест. Солист группы Maneskin также объяснил, что склонился над столом, так как один из участников коллектива разбил стакан. Организаторы конкурса подтвердили наличие осколков на месте, где сидели музыканты.