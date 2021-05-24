Москва, , 15:16 — REGNUM Если российский бизнес действительно озаботился тем, чтобы бедные жители РФ могли покупать себе продукты питания, то он должен согласиться на повышение налогов, из которых государство выплачивало бы нуждающимся гражданам те или иные субсидии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал инициативу Торгово-промышленной палаты РФ, о том, что в РФ нужно отказаться от практики административного регулирования цен и вместо того, организовать целевые выплаты гражданам РФ для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня

«Это классический вариант благотворительности за чужой счет, — сказал Кагарлицкий. — То есть вы предполагаете, что повышать цены будете вы, а компенсации бедным (чтобы они все-таки могли покупать товары по высоким ценам) будет платить государство. Это была бы замечательная инициатива, если бы бизнесмены сказали: «Мы готовы на сделку — регулирование цен прекращается, а власти вместо этого повышают нам налоги, и из этих налогов платит бедным субсидии». А то получается, что бизнес повышает цены, а компенсации платит государство. Это не совсем равновесная сделка».

Кроме того, Кагарлицкий обратил внимание и на фактор инфляции.

«Как показывает современная денежная теория — отнюдь не любое увеличение денежной массы ведет к росту инфляции. Однако к этому ведет как раз то, что предлагают в ТПП. Так как там прямо увязывают выделение дополнительных средств с возможностью повышать цены», — подчеркнул Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что в РФ медленно умирают почти 20% населения.

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