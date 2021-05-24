Джакарта, , 15:15 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати прогнозирует, что экономика страны во втором квартале 2021 года сможет вырасти примерно на 7,1−8,3%, сообщает Antara.

По прогнозам, рост инвестиций достигнет 9,4−11,1% при поддержке расширения бизнеса и продолжения государственных инфраструктурных проектов. Импорт, по прогнозам, вырастет примерно на 13−19,7%.

Сри Мульяни Индравати выразила надежду, что восстановление экономики в третьем и четвертом кварталах 2021 года будет более выраженным, и в этом году Индонезия сможет достичь поставленной правительством цели роста экономики от 4,5 до 5,3%.