Москва, , 15:15 — REGNUM Самозанятые граждане в России — это не социальный эксперимент, а серьезная точка роста экономики страны. И им есть, куда расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«По данным Минэкономразвития, на начало 2021 года в России зарегистрированы 1,8 млн человек самозанятых, а общая выручка от оказанных ими услуг составила порядка 200 млрд рублей.

На первый взгляд, впечатляющие цифры, однако даже при поверхностном анализе выходит, что среднестатистический микропредприниматель ежегодно оказывает услуги на сумму около 110 тысяч рублей, то есть не более 10 тысяч рублей в месяц.

Результат весьма скромный, с учетом того, что в прошлом году наблюдался массовый переход российских граждан на удаленную работу и уверенный рост занятых вне офисов сотрудников.

Прогнозируемый правительством России рост количества самозанятых граждан к 2024 году до 2,5 млн человек вполне реалистичен.

Сегодня относительно уверенный приток самозанятых наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской области и некоторых других регионах страны.

Любое снижение ограничений по видам деятельности и упрощение взаимодействия государства и самозанятых пойдет только на благо общему делу. Нужно понимать, что самозанятые — это не социальный эксперимент, а серьезная точка роста экономики страны.

Это те же люди, которые развили раньше других свой человеческий капитал, дух предпринимательской деятельности. Им, несомненно, понадобится налоговая, образовательная, и юридическая поддержка.

Важный нюанс состоит в том, чтобы подстегнуть микропредпринимателей активнее проникать в сегменты экономики с высокой добавленной стоимостью — услуги, ИТ и финтех, консалтинг, логистику и образование.

Частный бизнес должен и может зарабатывать намного больше, чем государственный. Духом предпринимательства важно «заразить» и молодое поколение.

В этом случае страна сделает прорыв в реализации социальных и профессиональных амбиций граждан, повысит и эффективность социальной политики в целом.

Соответственно, и тема безработицы во многих регионах России не будет такой заметной», — высказал свою торчку зрения эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, с самозанятых граждан необходимо снять ограничения на виды деятельности и разрешить им платить взносы в Фонд социального страхования (ФСС), говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России Владимиру Путину.

Читайте также: Бизнес-омбудсмен предложил снять с самозанятых часть ограничений