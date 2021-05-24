Ярославль, 24 мая, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Жители посёлка Семибратово Ярославской области опасаются закрытия филиала Ростовского колледжа отраслевых технологий. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Страница Антона Капралова в Facebook Колледж в Семибратово

«В конце прошлой недели в личном общении и в социальных сетях ко мне стали поступать многочисленные сообщения о закрытии Семибратовского филиала Ростовского колледжа отраслевых технологий, который все мы знаем и между собой называем ПТУ-33. Такая новость меня, как и многих, шокировала. Ведь это образовательное учреждение неразрывно связано с самим посёлком, тысячи жителей посёлка учились здесь и получили путевку во взрослую жизнь. Совместно с коллегами из администрации посёлка и муниципального Совета начали проводить консультации с руководством колледжа и департаментом образования Правительства Ярославской области. Именно они нам подтвердили, что Семибратовский филиал не закрывают. Но при этом рассматриваются новые направления деятельности в сфере образования», — написал Антон Капралов.

Между тем, по информации жителей посёлка, студентов и преподавателей филиала планируется перевести в районный центр — Ростов Великий. На базе ростовского филиала якобы планируется организовать патриотический центр.

«Военно — патриотический центр — это, конечно, хорошо, но он мог бы существовать и в структуре колледжа. Отдельно существовать — это утопия. Разрушить легко, а за 55 лет работы создана хорошая материальная база, накоплен опыт, педагогические кадры — одни из лучших в области. Мастера постоянно занимали призовые места по своим профессиям, являются экспертами областных конкурсов профмастерства, имеют звания «Почетный» и «Заслуженный». Ученики каждый год становятся призерами в областных соревнованиях. Половина работающих сварщиков в области — наши выпускники! И это все разрушить и… новое построить?! Кому потребовалась такая жестокая перемена?», — написала в социальных сетях бывшая заместитель директора училища Людмила Позднякова.

Жители посёлка опасаются, что перевод филиала в Ростов негативно скажется на развитии посёлка.

В департаменте образования Ярославской области не смогли подготовить оперативный комментарий по этой ситуации. Как написал Антон Капралов, депутат запросил информацию о существующем положении дел в колледже и перспективах развития образовательного учреждения.

В филиале готовят сварщиков, слесарей, поваров и менеджеров по продажам.