Смоленск, , 15:14 — REGNUM В Смоленске следственными органами возбуждены уголовные дела в связи с нападением на учащихся одной из школ со стороны совершеннолетнего сына учительницы этой же школы. Инцидент произошёл 20 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 24 мая. Уголовные дела возбуждены по статье о причинении побоев, а также о халатности со стороны должностных лиц образовательного учреждения.

По версии следствия, около 17:00 20 мая 20-летний сын учительницы средней школы №11 Смоленска зашёл в один из классов школы схватил 13-летнего мальчика за шею, подвел его к учительскому столу и «в агрессивной форме продолжил высказывать свое негативное отношение к потерпевшему». Мальчику была причинена сильная физическая боль. Причиной агрессии со стороны молодого человека стало якобы некорректное отношение к его матери.

Задержанному предъявлено обвинение. Также ведётся расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц средней школы № 11 города Смоленска — следователи разберутся. Почему обвиняемый беспрепятственно вошел в административное здание учебного заведения, которое находится под охраной. В департамент Смоленской области по образованию и науке внесено представление о принятии мер по их устранению. Ранее взять на контроль расследование инцидента в школе поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.