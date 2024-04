Вашингтон, 24 мая, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Американский певец Lil Nas X исполнил песню MONTERO (Call Me By Your Name) в телепередаче Saturday Night Live (SNL). Фрагмент выступления доступен на его YouTube-канале.

Cosmopolitan UK Lil Nas X

Lil Nas X во время исполнения песни танцевал у шеста, и в какой-то момент его кожаные штаны разошлись по центральному шву. Однако музыкант продолжил петь, прикрыв ладонью проблемное место. Пользователи Сети отметили профессионализм и находчивость Lil Nas X.

«Тот момент, когда он порвал штаны и сделал гримасу, но все же сумел закончить выступление, является культовым», — прокомментировал пользователь Richistan.

«Он так сильно хватался за промежность во время выступления, что я даже не догадался, что он порвал штаны, пока не прочитал об этом. Он хороший исполнитель», — считает PizzaHutDemo.

«Его лицо было таким милым, когда он разорвал штаны», — написал пользователь Nyah Jean-Baptiste

«Даже джинсы Lil Nas не могут справиться с его мощью», — шутит пользователь с ником User name.

Добавим, что за несколько часов ролик с выступлением Lil Nas X посмотрели более 1,5 млн человек, а 147 тыс. поставили видео отметку «нравится».