Саратов, , 15:58 — REGNUM В Саратовской области за прошлый год были достигнуты целевые показатели по охвату обследованием населения на ВИЧ-инфекцию — 25%. По итогам отчетного периода смертность по причине ВИЧ-инфекции составила 9,46 случаев на 100 тыс. населения, в 2019 г. — 14,28. Также зарегистрировано снижение показателя смертности от СПИДа (0,7 на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза ниже показателя 2019 года — 1,27). Об этом заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава Саратовской области Алексей Данилов.

Он отметил, что сложная эпидситуация, связанная с COVID-19, не повлияла на оказываемую медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам Саратовской области. Больные обеспечивались лекарственными препаратами вплоть до полугода, не допускалось снижение темпов лабораторного обследования как пациентов, так и населения области.

Так, за истекший год на 16,4% увеличился охват лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете, антиретровирусной терапией и составил 77,4%. Во время беременности, родов и новорожденного было охвачено химиопрофилактикой более 90%. В полном объеме сохраняется на протяжении нескольких лет охват лечением детей с ВИЧ-инфекцией. Внутрибольничного и профессионального заражения ВИЧ-инфекцией не зарегистрировано ни одного случая по области, добавил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года в Саратовской области прошла дополнительная неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Эти мероприятия были приурочены ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Читайте также: В Татарии объяснили причину роста ВИЧ-инфицированных среди пожилых