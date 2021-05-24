Сочи, Краснодарский край, , 15:07 — REGNUM Российские специалисты изучают возможность запуска производства российской вакцины «Спутник V» в Киргизии. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Тверскаяобласть.рф

Российский лидер отметил, что страны активно сотрудничают в борьбе с распространением коронавируса. Россия продолжит помогать Киргизии в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины, сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Бишкек поступила партия из 20 тыс. доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Первая партия была доставлена в апреле 2021 года.

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