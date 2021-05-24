Москва, 24 мая, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В японских СМИ тема Южных Курил звучит несоизмеримо чаще, чем в российских. Такие публикации поддерживают общественный интерес, постоянно актуализируя тему, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Итуруп, Курилы

«А поскольку текущих информационных поводов мало, то ими могут стать и исторические материалы. Издание Kyodo пишет, что Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года разработало проект мирного договора, предусматривающего передачу Шикотана и Хабомаи.

Несомненно, публикация таких источников имеет научную ценность для историков, но сенсации тут нет, поскольку подобные положения были заложены и в Советско-японской декларации 1956 года.

На сегодня территориальный спор из-за Южных Курил — это нерешаемая проблема для развития российско-японских отношений. И прогресса вряд ли стоит ждать, что продемонстрировала неудача «нового подхода» Синдзо Абэ.

Вообще же, территориальные споры Япония ведет и с другими соседями: Южной Кореей (острова Лианкур), Китаем (архипелаг Сэнкаку). И там споры сторон идут ожесточенней, чем по Южным Курилам.

Однако подобные конфликты не мешают товарообороту и туризму. Поэтому и России с Японией можно развивать отношения, не упираясь в территориальные разногласия», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 70-х годов XX века Советский Союз рассматривал возможность передать Японии два из четырёх островов Курильской гряды, на которые претендует Токио, свидетельствуют рассекреченные документы, на которые ссылается агентство Kyodo.

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