Самара, , 15:08 — REGNUM 81 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области выявили 64 224 случая заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 1842 пациента с COVID-19.

Отмечается, что по области справились с инфекцией всего 61 321 человек, в том числе 115 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 мая в регионе было выявлено 107 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным на 21 мая по области вакцинацию от COVID-19 завершили 294 тысяч желающих.