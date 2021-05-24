Вильнюс, , 15:10 — REGNUM Уголовное дело об угоне и похищении возбудили в Литве после экстренной посадки 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 24 мая заявил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Позела, его слова приводит The New York Times.

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По словам Позелы, литовская полиция в настоящее время начала расследование угона и похищения людей в связи с экстренной посадкой указанного самолета в аэропорту Минска.

Также генеральный комиссар полиции страны уточнил, что по прибытии в Вильнюс пилоты самолета были допрошены.

«Пилоты были приоритетом. Мы хотели услышать их рассказ. Как они видели ситуацию? Что они сделали? Были ли другие планы?», — отметил он.

Кроме того, Позела указал, что из шестеро числа севших в Афинах пассажиров воздушного судна не прибыли в Вильнюс. Как пояснил полицейский, в их числе основатель телеграм-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его девушка София Сапега, задержанные в Минске. Личности еще четырех человек, по словам Позелы, в настоящее время устанавливаются.

«Что я знаю, так это то, что шесть человек не прибыли в Вильнюс… (Другие подробности) изучаются в рамках уголовного дела», — сказал он и добавил, что следователями на этой неделе также будут опрошены пассажиры данного рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минске нужно оценивать не торопясь и на основе всех имеющихся данных.