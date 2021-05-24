Краснояружский район, село Колотиловка, , 15:07 — REGNUM Этнофестиваль «Мельница» состоится 29 мая в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Мероприятие состоится в рамках открытия первого туристического агропарка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе правительства региона.

Зрителей приглашают посмотреть выступления фолк-коллективов, поучаствовать в праздничной лотерее и оценить интерактивную игровую зону. За создание туристических агропарков выступил врио губернатора региона Вячеслав Гладков — по его поручению пустующие площади необходимо использованы, как функциональное туристическое пространство.

«Нам необходимы территории, ориентированные на развитие семейного досуга, активного отдыха молодёжи и увеличение туристической привлекательности. В туристических агропарках необходимо создавать креативные сезонные конструкции, фотозоны и оригинальные арт-объекты, связанные с событийными мероприятиями и фестивалями», — сказал Вячеслав Гладков.

Завершится фестиваль «Мельница» красочным фаер-шоу. Мероприятие проведут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.