Яшкульский район, , 15:05 — REGNUM В Калмыкии возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в рамках которого арестован 30-летний житель Яшкульского района.

Информация о том, что житель Ставрополя смог сбежать из рабства, стало известно после публикаций в прессе. Пастуха незаконно удерживали на животноводческой ферме в посёлке Молодёжный. Мужчину не кормили и избивали.

Спустя 2,5 месяца мужчине удалось сбежать. Однако хозяева фермы догнали пленника на машине, избили до полусмерти и бросили умирать в степи. Мужчина в течение двух суток преодолел около трёх километров до ближайшей трассы, где ему вызвали скорую помощь.

«В настоящее время следователями выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве.