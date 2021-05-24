Владикавказ, , 15:05 — REGNUM Девятикласснице, которая скончалась 24 мая в Северной Осетии, стало плохо еще до начала экзамена. Девочку пытались доставить для оказания помощи в больницу, но она скончалась по дороге. Об этом сообщил глава администрации Моздокского района Олег Яровой.

«Сама девочка была ученицей общеобразовательной школы №2 поселка Кизляр. Ей стало плохо до начала экзамена. Она не успела зайти в аудиторию. Медицинскую помощь оказала дежурный врач. Но, к сожалению, по дороге в больницу она скончалась», — приводит слова Ярового портал «15-й Регион».

Напомним, ранее сообщалось, что девятикласснице в Северной Осетии во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) стало плохо. Инцидент произошел в школе поселка Калининский.

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