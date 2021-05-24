Пекин, , 15:06 — REGNUM В сети появились первые снимки модернизированного Volkswagen Passat для рынка Китая. Об этом сообщается на сайте министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Обновлённый Volkswagen Passat Сайт министерства промышленности и информационных технологий КНР

Новинка получит немного изменённую решетку радиатора, доработанную оптику и обновлённые бамперы. Фонари на корме также претерпят изменения в дизайне. Они соединены горизонтальной светодиодной линией («монобровью»).

Актуальная версия Passat, которая продается в Китае, является своеобразной версией немецкого седана среднего размера. Китайский Passat имеет такие же платформу MQB и механические узлы, что и европейская версия. При этом внешне он похож на Passat для рынка Соединённых Штатов.

Информации о сроках официальной премьеры обновленной модели Passat пока нет.

Ранее компания Volkswagen представила концепт-кар электромобиля ID. X. Автомобиль укомплектован двумя электромоторами максимальной производительностью 333 л. с. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 5,3 с.

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