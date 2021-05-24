Москва, , 15:04 — REGNUM Снижение в России количества проверок предпринимателей, не приводит ни к каким катастрофам. Об этом 24 мая заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что количество проверок резко упало в результате пандемии и ограничений, связанных с пандемией это здорово, — сказал Титов. — Предпринимателям было легче. Но уже есть свидетельства о том, что количество контрольно-надзорных мероприятий этого года резко возросло. И это идет из многих регионов. Так что нам придется контролировать ситуацию на других уровнях и защищать бизнес на других уровнях. Второе, что показал этот год — главный вывод — это то, что снижение количества проверок не приводит ни к каким катастрофам в стране. Ничего не ухудшается. Поэтому мы четко можем сказать государству, что количество контрольно-надзорных мероприятий, которое у нас было в 2019 году является явно избыточным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что почти 80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным.

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