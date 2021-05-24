Афины , , 15:04 — REGNUM Греция предлагает расширить авиасообщение с Россией для облегчения обмена туристами и взаимных поездок граждан двух стран. Об этом 24 мая сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

«Для облегчения взаимного передвижения граждан России и Греции мы предложили организовать новые авиалинии между нашими странами», — сказал Дендиас на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул особое значение туризма как «сектора экономики, который очень тесно объединяет обе страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая греческие власти отменили ограничения на въезд туристов из 21 страны, включая Россию.

Теперь российские граждане могут прибывать в Грецию любым транспортным средством через аэропорты, порты и пункты пропуска.

При наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, пройденной как минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия, въезжающим туристам не потребуется проходить двухнедельный карантин.

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