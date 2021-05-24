Лондон, , 15:01 — REGNUM Генеральный директор студии Frontier Developments Дэвид Брабен извинился за проблемный релиз дополнения Odyssey к многопользовательскому космосимулятору Elite Dangerous. Об этом 24 мая сообщил журнал PC Gamer.

«Прежде всего, я хотел бы от всей души извиниться перед теми, кто страдает от этих проблем», — сказал Брабен.

Разработчик подчеркнул, что исправление ошибок в работе Odyssey является для команды проекта «главным приоритет и целью».

https://twitter.com/EliteDangerous/status/1395796515982135296

Напомним, релиз Elite Dangerous: Odyssey состоялся 19 мая 2021 года. Ранее Frontier Developments сообщила, что пока игроки Odyssey и Horizons (предыдущее дополнение) пока будут существовать в разных вселенных. Миры будут объединены после релиза нового DLC на консолях.

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