Москва, , 15:16 — REGNUM Заявления американских властей о якобы особом положении Русской православной церкви (РПЦ) в России являются несерьезными. Такой комментарий посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича опубликован 24 мая.

Аскальдович отреагировал на доклад Комиссии США по свободе верующих и ежегодный доклад Госдепартамента, в которых Россию обвинили в запрете деятельности других религиозных объединений и вмешательстве в религиозную сферу других государств.

Он напомнил, что РПЦ — крупнейшая в России религиозная организация, которая охватывает очень широкий спектр социальной сферы. Кроме того, она во многом сформировала идентичность страны.

В России у всех конфессий — одинаковое положение, такова исторически обусловленная реальность. Власти запрещают те или иные религиозные структуры только в случаях, если они нарушают законодательство. Американские же доклады состоят из политизированных штампов и измышлений.

«Российские граждане не подвергаются гонениям за религиозные убеждения, а несут наказание за административные проступки и уголовные преступления», — добавил Аскальдович.

Дипломат заявил также, что в религиозные дела других стран Россия не вмешивается, а вот США не раз провоцировали межконфессиональную напряженность, в том числе на Ближнем Востоке, в Северной Африке, бывшей Югославии и на Украине.

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