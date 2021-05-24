Оренбург, 24 мая, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM назвал инициативу ТПП России о выплатах на продовольствие для бедных похвальной, отметив одновременно, что предложенный механизм имеет спорные моменты.

Кеннингтон — Щепоть бедности

«Безусловно, похвально предложение Торгово-промышленной палаты по поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Забота о людях — это всегда хорошо. Однако предложенный механизм несет в себе и спорные моменты. Например, гораздо правильнее было бы ставить в приоритет обеспечение граждан стабильной работой и достойной заработной платой, нежели пытаться точечно «закрывать» больные места. Кроме того, предложенный ТПП механизм больше похож на лоббирование интересов бизнеса: цены на товары останутся завышенными, малоимущим помогут пайками, а в «пострадавших» останется средний класс, представителей коего у нас большинство», — сказал лидер оренбургских профсоюзов.

Стоит отметить, что целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума окрестили как субсидию на продпаёк.

Ярослав Чирков считает, что эта формулировка (паёк для бедных) эмоционально возвращает к тем временам, к которым совсем не хочется возвращаться.

«Как итог — проблемы обеспеченности граждан товарами первой необходимости нужно решать, но делать это нужно цивилизованно. Человек должен работать за достойную заработную плату», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТПП России предложила ввести в стране целевые выплаты на покупку продовольствия для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, безработных или семей, воспитывающих детей и имеющих доход ниже прожиточного минимума. Выплаты, по мнению инициаторов, должны идти на покупки в розничных сетях продуктов из перечня, утверждённого на федеральном уровне.