Астрахань, , 14:57 — REGNUM В Астраханской области 24 мая подтверждено 47 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 996 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 224 человека.

За весь период 766 человек скончались. Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.