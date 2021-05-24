Уфа, 24 мая, 2021, 15:02 — ИА Регнум. 140 га леса горит в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Сообщается, что огонь бушует в Тирлянском лесничестве Белорецкого района на расстоянии примерно 7−10 км до природного парка «Иремель».

"С самого парка сообщения о лесном пожаре не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отметается, что спасатели уже локализовали пожар. Они не допустили дальнейшее распространение огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируется высокая пожароопасность лесов.