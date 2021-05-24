Скопье, , 15:05 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче в интервью для македонского СМИ «Nova» 23 мая заявил о том, что осенью в стране ожидается новая волна эпидемии коронавируса, однако уже более слабая за счет накопленного коллективного иммунитета.

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На вопрос журналистов о том, когда следует ожидать окончания пандемии и каковы реальные результаты от вакцинации Филипче ответил, что вирус уже несколько раз опровергнул прогнозы мировых экспертов.

Министр сообщил журналистам, что в настоящее время в день проходит иммунизация 10 тысяч человек. По словам Филипче, в случае сохранения нынешней динамики вакцинации и росте заинтересованности граждан в вакцине уже к августу большая часть населения будет вакцинирована.

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