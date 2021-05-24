Сочи, Краснодарский край, , 14:54 — REGNUM Москва предпримет все необходимые усилия для помощи Бишкеку и Душанбе для урегулирования ситуации на киргизско-таджикской границе. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым в Сочи.

Владимир Путин говорит по телефону Premier.gov.ru

«Конечно, мы очень внимательно и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе», — сказал Путин. Он напомнил, что 8 мая Москву посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Российский лидер добавил, что в Москве позитивно восприняли намерение сторон конфликта урегулировать ситуацию путем мирных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Сочи в рамках рабочей поездки в Россию.