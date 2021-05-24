Москва, , 14:54 — REGNUM В России пока не выявлено случаев повторного заражения одним и тем же штаммом коронавирус. Об этом 24 мая сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено», — подчеркнул специалист.

По его словам, которые цитирует ТАСС, к концу 2020 года в мире было не больше трёх десятков повторных случаев коронавирусов, «потому что мутирующие штаммы — не повторные случаи».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 24 мая, за последние сутки в России выявлено 8 406 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах. Таким образом за весь период пандемии носителями SARS-CoV-2 стали 5 009 911 человек.