Пенза, , 15:06 — REGNUM В Пензе после завершения вскрышных и ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства необходимо обязательное восстановление асфальтового покрытия и проведения благоустройства. Соответствующую задачу 24 мая поставил врио губернатора области Олег Мельниченко.

Он заявил, что были проведены переговоры с ПАО «Т Плюс», в ходе которых принято решение в текущем году вложить более 1 млрд рублей в развитие теплоснабжения Пензы. Это позволит привести в нормативное состояние центральный тепловой пункт и наиболее ветхие теплосети, где износ составляет от 80% и более.

На трех участках на сегодняшний день уже ведутся работы, меняют магистральный трубопровод. Это верхняя часть улицы Московской, а также на проспектах Победы и Строителей, дополнил Мельниченко. Так, на улице Московской от Кураева до Карла Маркса планируется заменить трубы на участке 448 метров.

Мельниченко потребовал усилить контроль над выполнением требований по ремонту дорог. При этом важно информировать жителей, в связи с чем они испытывают неудобства.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе признана неудовлетворительной динамика по восстановлению благоустройства в местах ликвидации аварийных ситуаций. На контроле департамента ЖКХ Пензы по линии ПАО «Т Плюс» числится 240 объектов. Из них 137 имеют асфальтовое покрытие, 103 — грунтовое.

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