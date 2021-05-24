Москва, , 14:52 — REGNUM Масштабы киберпреступости растут, но не все так плохо: ведь это не только киберпреступность растет, а огромными темпами развивается в целом направление IT в России. А вместе с ним и киберпреступность, как своего рода паразит, заявил корреспонденту ИА REGNUM IT-предприниматель, создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов.

«Естественно, уже сегодня нужно как можно скорее вводить в работу новые технические решения, которые помогут пользователям контролировать их собственные действия, автоматически защищая от кибермошенников.

Одной из причин стремительного роста киберпреступности стал COVID-19. Пандемия вынудила многих людей начать работать дистанционно, а режим самоизоляции увеличил спрос на услуги сети.

Многие стали перестраивать свою жизнь в связи с потерей работы, а в интернете их уже ждали интересные и заманчивые мошеннические схемы.

Большая часть преступлений в интернете приходится именно на мошенничества и кражи, где целью вымогателей является получение от пользователя его данных с карты или введение в заблуждение с целью оплатить доступ к какому-либо контенту.

Решения по борьбе с киберпреступностью должны быть настолько же автоматизированы, как и сами сервисы, где пользователи сталкиваются с мошенничеством.

Например, для борьбы с телефонными мошенникам банки уже начали вводить функцию блокировки и телефонных ботов, которые за вас могут ответить на звонок, если данный номер не находится среди ваших контактов.

Далее происходит анализ и благодаря самообучаемой нейросети и огромному числу пользователей подключивших к системе, робот может определить: мошенник это или нет.

В случае, если звонит мошенник, робот может заблокировать вызов и передать биометрию голоса звонящего вместе с номером телефона для дальнейшей блокировки у других абонентов.

Всегда есть человеческий фактор, люди испокон веков поддаются на уловки мошенников (со стремительными развитием технологий ситуация только усугубилась), далеко не все компетентны в вопросах безопасности.

Поэтому именно сервисы, банки, платежные системы и разработчики ПО должны продумывать максимально эффективные способы защиты пользователей от мошенников. К этому мы сейчас и идем, вместе с развитием IT-отрасли в России.

Нужно минизировать риски утечки данных, максимально уйти от ручных решений и довести до автоматизации все действия, которые касаются безопасности пользователей.

И, естественно, требуется начинать повышать уровень технических знаний правоохранительных служб для применения методов расследования в кибербезопасности», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, угрозу национальной безопасности России начал представлять масштаб киберпреступности, заявил начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры РФ Андрей Некрасов.

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