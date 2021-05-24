Москва, , 14:52 — REGNUM Почти 80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным и полагают, что российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Об этом сказано в докладе, который был представлен институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей 24 мая на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«30,3% обращений в адрес Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей составили обращения, связанные с уголовным преследованием. При этом в отношении почти трети предпринимателей, обратившихся к Уполномоченному в связи с уголовным преследованием, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу и только к около 6% — домашний арест», — гласит доклад.

Кроме того, авторы доклада отметили, что представляемые стороной защиты материалы зачастую необоснованно игнорируются следствием и не учитываются при утвержденииобвинительного заключения. Кроме того, по данным экспертов, расследование уголовных дел в отношении предпринимателей необоснованно затягивается, в том числе путем приостановления предварительного следствия, что формирует дополнительные возможности оказания неправомерного давления на бизнес.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России могут снять ограничения с самозанятых по некоторым видам деятельности.