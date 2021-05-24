Черкесск, , 14:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержали местного жителя, который ранил сотрудника коммунальной службы. Злоумышленник выстрелил в работника ЖКХ из охотничьего ружья. С травмами потерпевший был доставлен в больницу, сообщили 24 мая в пресс-службе республиканского управления МВД.

«Пострадавшему диагностировали огнестрельное ранение ноги, его доставили в медицинское учреждение на карете скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Инцидент произошел в городе Черкесске. Причину, по которой возник конфликт и злоумышленник взялся за оружие, предстоит установить. Идет проверка. Стрелок задержан. Он находится в отделе МВД, где дает показания.