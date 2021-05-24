Омск, , 14:50 — REGNUM Во время тренировочного процесса в Омске 24 мая скончался мастер спорта России в беге на 60 м и 110 м с барьерами Григорий Маляренко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минспорта Омской области.

Спортсмену стало плохо во время тренировки. На место прибыла бригада скорой помощи, однако спасти Маляренко не удалось.

В министерстве подчеркнули, что Григорий Маляренко, являясь членом сборной области и страны, регулярно проходил медицинские обследования, имел допуск к тренировкам и соревнованиям. Температурный режим в легкоатлетическом манеже, где 24 мая занимался спортсмен, является комфортным. Во время тренировочного процесса работает врач.

Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Справка: Григорий Маляренко — титулованный легкоатлет. В 2019 году он стал победителем первенства России среди юниоров до 23 лет. Также он является серебряным призёром спартакиады учащихся России.

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