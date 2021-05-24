Ростов-на-Дону, 24 мая, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на месте строительства жилого дома рухнул кран. В результате ЧП пострадал мужчина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительный кран

Инцидент произошёл в Первомайском районе на улице Студенческой. При падении стрела крана зацепила газовую трубу, в связи с чем была временно отключена подача голубого топлива в этом районе.

Как пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?», в результате происшествия травму получил крановщик — у мужчины сломана рука.