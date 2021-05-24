Москва, , 14:53 — REGNUM Ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минске нужно оценивать не торопясь и на основе всех имеющихся данных. Об этом 24 мая заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации», — сказал глава российского МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство иностранных дел Чехии вызвало посла Белоруссии в Праге Валерия Курдюкова после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair.