24 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Оксана Хмурова, , 18:35 — REGNUM



Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В апреле текущего года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время круглого стола НИУ ВШЭ заявил, что принцип административно-территориального деления России является неправильным. Он считает, что России не нужны 85 регионов. Позже в эту дискуссию вступил депутат Госдумы РФ от Татарии Олег Морозов, который оставил соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети. В частности, он посчитал это предложение логичным и здравым. При этом Морозов подчеркнул, что «логичные и экономически оправданные схемы государственно-территориального устройства не всегда вписываются в историческую и политическую логику».

«Взять родной для меня Татарстан. Плохо представляю себе, как субъект Федерации с многовековой историей государственности можно без политических потерь соединить с другими субъектами», — сообщил он в социальной сети, отметив, что, по его мнению, «Тула, Рязань и Калуга точно могли бы вместе стать мощным экономическим субъектом. Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области, Ростовская и Краснодар, Самара, Саратов и Ульяновск и т. п.». При этом Морозов отметил, что «сегодня, в условиях выхода из пандемии, точно не до этого», однако «вопрос этот стоит, и он актуален».

В одной из групп в социальной сети появилась информация о том, что жители Ульяновской области негативно отреагировали на возможное объединение их региона с Самарской и Саратовской областями.

«Объединение — это полный провал… Хоть какая-то самостоятельность держит нас на плаву. И Самара, и Саратов — далеко не преуспевающие регионы, и учиться там нечему, и дать они ничего не смогут. Там своих отстающих территорий хватает», — приводит администрация группы слова ульяновцев.

Самара (сс) Konstantin ak63

Эта дискуссия получила отклик среди пользователей социальных сетей — жителей Самарской области.

«А когда у нас Ульяновская область в передовики выбилась? Я как-то упустила момент», «Я был и в Ульяновске, и в Саратове. Они по сравнению с моей Самарой даже и рядом не стояли», «Да они с Ульяновска отдыхать в Самару едут, потому что там нет ничего», «А Ульяновск что, силиконовая долина?» — встали на защиту своего региона самарцы.

«В Ульяновске всё продали, разворовали, теперь на Самару глаз положили… Просто так губернаторы в отставку по собственному желанию не уходят. Люди бегут оттуда… Работы нет, а если есть то зарплата просто смешная, детей стараются устроить в самарские вузы… И на тебе, мы ещё и в подмётки не годимся… Полная бредятина. А тема объединения за последние 10 лет не раз поднималась… Кому-то из чиновников Самара спокойно спать не даёт…» — отмечает местная жительница.

Кто-то из пользователей предложил запустить процесс объединения Москвы: «Москву бы с кем объединили, а то как отдельное государство вообще», «Москву с Россией надо объединить!», «Объедините Москву со всей Россией уже наконец, а то москвичи как не свои», «Давайте ещё в наш союз и Москву включим, тогда и о чём-то можно и поговорить».

Один из пользователей отметил, что данная информация является «очень низкокачественным вбросом с целью попытки рассорить соседние регионы России».

С ним согласился еще один пользователь, который предположил, что «такой наброс на вентилятор, а вы ведетесь! Сам ульяновец, разумные люди здесь Самару ниже Ульяновска не поставят, как и разумные самарцы не сочтут себя сильно круче. Чистая политика — вкинули и смотрят на бурление, чтоб реальными проблемами не заниматься. Ребят, не ведитесь».

При этом один из жителей Самарской области высказал мнение о том, что «прощупывают почву и смотрят на реакцию населения. Все сделано хитро. После Кремль скажет: «Мы ни при чем, это чей-то вброс».

Кремль. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну вот, сейчас бы ещё ругаться друг с другом из-за того, что кто-то из «не той области». Хорошая попытка», «Сегодня предлагают объединить, завтра губернией назвать, а там до крестьян, помещиков и лаптей недалеко… В Татарстане заняться что ли нечем…» — возмущаются местные жители.

Кто-то предположил, что данная дискуссия была начата, поскольку «закончились деньги»: «Денег перестало хватать, вот и придумали инновационный проект», «Бояре хотят расширить земли свои… Задрали уже».

В социальной сети также высказали мнение о том, что «никогда этого не будет! А то куда две трети ненужных чиновников девать прикажете???»

«Даже если объединят, чиновников будет ещё больше», — не соглашается с предыдущим комментатором местный житель.

В комментариях некоторые пользователи начали призывать людей успокоиться и не культивировать негатив между регионами: «Люди, вы же русские, живёте в России. Надо помогать друг другу!»

Кто-то из них высказался за объединение регионов и вспомнил историю: «А раньше так и были объединены, Самарская область с Ульяновской, только губернатор должен быть местным, ни с Москвы и ниоткуда».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что около года назад Марат Хуснуллин подчеркивал, что инициативы по объединению некоторых субъектов РФ являются «провокационными». Тогда он заявлял, что «ничего объединять не надо», так как в настоящее время «те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть».