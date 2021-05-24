Москва, , 14:51 — REGNUM Самолёты российских авиакомпаний летают в Белоруссию и над ней в штатном режиме. Об этом сообщили 24 мая журналистам в Росавиации.

«Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с полётами в Белоруссию обострилась после вынужденной посадки лайнера ирландской компании Ryanair в Минске 23 мая. Самолёт прервал маршрут из Греции в Литву из-за угрозы взрыва на борту, которая оказалась ложной. На борту находился Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, который в Белоруссии считают экстремистским. Протасевича после посадки задержали.

Латвийская Air Baltic приостановила полёты в воздушном пространстве Белоруссии, во Франции заявили, что над Белоруссией могут запретить перелёты из ЕС, Британия призвала ввести против Минска новые санкции.

Читайте также: Чехия выразила протест Белоруссии после посадки самолёта Ryanair