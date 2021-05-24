Иерусалим, , 14:57 — REGNUM Уровень заражения коронавирусом в Израиле очень низок и нет никаких оснований для ограничений, заявил координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Эш в интервью радио 103FM 24 мая.

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Профессор Эш выразил поддержку снятию ограничений, сказав: «Любое такое решение относительно повторного открытия вызывает небольшую тревогу, но я думаю, что сейчас самое время это сделать».

Между тем, как сообщает Kan News со ссылкой на высокопоставленных чиновников минздрава, уже в начале июня вакцинация станет доступна для детей в возрасте 12−15 лет. Рекомендации по вакцинации всех детей не будет, вместо этого каждый родитель будет решать за своего ребенка сам.

Утром 24 мая минздрав Израиля сообщил про 27 новых случаях заражения коронавирусом за сутки по всей стране.