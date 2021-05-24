Москва, , 14:46 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил в России кроссовер Sportage Black Edition в комплектации Luxe Plus. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Комплектация Luxe+ доступна для версий модели с двухлитровым мотором и передним или полным приводом и мотором 2.4 с приводом 4×4.

«Чёрный» Sportage комплектуется светодиодной оптикой, дистанционным доступом с кнопкой запуска мотора, электрохромным зеркалом заднего обзора в салоне, видеокамерой заднего обзора с динамической разметкой, а также развлекательной системой с восьмидюймовым экраном и пакетом «Теплые опции» для кресел, рулевого колеса, боковых зеркал и переднего стекла.

Экстерьер KIA Sportage Black Edition Luxe Plus выделяется чёрной радиаторной решёткой, такого же цвета накладками на бамперах и боковыми молдингами и рейлингами на крыше, выкрашенными в чёрный цвет.

Ранее компания KIA представила в Соединённых Штатах новый электромобиль EV6 в лимитированной серии First Edition. Тираж модели равен 1500 экземплярам. Запас хода электромобиля — 482 км.

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