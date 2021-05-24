Прага, , 14:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла Белоруссии в Праге Валерия Курдюкова после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. Об этом 24 мая сообщил представитель белорусской дипмиссии.

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«Замглавы дипведомства Ян Когоут выразил послу решительный протест в связи с неприемлемыми действиями в виде нарушения полёта гражданского самолёта из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Лайнер проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Находящегося среди пассажиров бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали.